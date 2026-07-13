В Кашире и Озерах установили новые приборы учета электроэнергии

Жителям Каширы и Озер больше не нужно самостоятельно передавать показания за электричество. В начале июля специалисты Каширского производственного отделения АО «Мособлэнерго» установили 164 новых прибора учета электроэнергии в частных домах.
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