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В Кашире и Озерах установили новые приборы учета электроэнергии

В Кашире и Озерах установили новые приборы учета электроэнергии

Жителям Каширы и Озер больше не нужно самостоятельно передавать показания за электричество. В начале июля специалисты Каширского производственного отделения АО «Мособлэнерго» установили 164 новых прибора учета электроэнергии в частных домах.

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