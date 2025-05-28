День Святого Духа 2025: когда празднуют, традиции, что можно и нельзя делать

День Святого Духа или Духов день празднуют православные христиане. Какие традиции нужно соблюдать в Духов день, что можно желать, а что категорически запрещено, дата празднования – об этом рассказывает «Царьград».
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