Волчок за бочок: Dragon Age возвращается спустя 10 лет

Поклонники культовой ролевой игры ждали продолжения истории целое десятилетние. За это время проект успел сменить несколько названий и команду разработчиков, однако ключевая идея осталась прежней — геймерам обещают глубоко проработанную систему взаимодействия персонажей и эпическое путешествие по регионам Тедаса, в которое они смогу отправиться уже 31 октября.