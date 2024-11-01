Недавнее исследование раскрывает потенциал полифосфата в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями

Недавнее исследование, проведенное в Мичиганском университете (University of Michigan), выявило роль полифосфата в стабилизации фибрилл, связанных с болезнью Альцгеймера, Паркинсона и другими нейродегенеративными патологиями.
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