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Нижегородская правда

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Нижегородский омбудсмен Кислицына подвела итоги работы за пять лет

Нижегородский омбудсмен Кислицына подвела итоги работы за пять лет

Что делать, если ваши права нарушаются, заявления никто не принимает, и вы остались один на один со своей проблемой? С такими вопросами работает Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области, чей пост вот уже пять лет занимает Оксана Кислицына.

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