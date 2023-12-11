Азамат Конов принял участие в публичных обсуждения результатов правоприменительной практики Южного межрегионального управления Россельхознадзора

07.12.2023 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей Азамат Конов принял участие в проведённых Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Управления и руководств по соблюдению обязательных требований в формате «видео-конференц-связи».