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Наш потерянный мир

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Расчет «Молнии» уничтожил дроноводов ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчет «Молнии» уничтожил дроноводов ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчеты БПЛА самолетного типа «Молния-2» войск беспилотных систем в составе 25-ой общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления беспилотными аппаратами и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении.

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