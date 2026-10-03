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Медведев объяснил, как политика США толкает мир к ядерной гонке

Медведев объяснил, как политика США толкает мир к ядерной гонке

REUTERS/Daniel Gnapp Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке заставила многие государства задуматься о создании собственного ядерного арсенала.

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