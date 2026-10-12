Осенний велокросс в Копейске: Кубок России и премьерное первенство для самых юных

С 12 по 14 октября 2026 года в Челябинской области (г. Копейск) пройдут захватывающие заезды в рамках Кубка России по маунтинбайку в дисциплине «велокросс»! Осеннее бездорожье, техничные препятствия, фирменный драйв велокросса и бескомпромиссная борьба элиты отечественного пелотона за престижный трофей.
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