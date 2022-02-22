МакSим о предательстве во время болезни: «Люди начали переоформлять мои документы»

Артистка перестала общаться с теми, кому раньше очень доверяла Певица Марина Максимова, больше известная как МакSим, прошлым летом тяжело перенесла коронавирусную инфекцию — артистка на протяжении нескольких недель находилась в искусственной коме.
Артистка перестала общаться с теми, кому раньше очень доверяла Певица Марина Максимова, больше известная как МакSим, прошлым летом тяжело перенесла коронавирусную инфекцию — артистка на протяжении нескольких недель находилась в искусственной коме.
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