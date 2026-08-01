"Ъ" сообщил об аресте трех топ-менеджеров компании «Газпром энергохолдинг»

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО замгендиректора по корпоративной защите «Газпром энергохолдинга» Игоря Моисеенко и гендиректора «ГЭХ Закупки» Игоря Мазина, а заместителя последнего Алексея Чубшева — под домашний арест.
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