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"Ъ" сообщил об аресте трех топ-менеджеров компании «Газпром энергохолдинг»

"Ъ" сообщил об аресте трех топ-менеджеров компании «Газпром энергохолдинг»

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО замгендиректора по корпоративной защите «Газпром энергохолдинга» Игоря Моисеенко и гендиректора «ГЭХ Закупки» Игоря Мазина, а заместителя последнего Алексея Чубшева — под домашний арест.

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