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«Белоруссия - не Россия!»: Ольга Бузова снова от души посверкала трусами на концерте в Лиде

«Белоруссия - не Россия!»: Ольга Бузова снова от души посверкала трусами на концерте в Лиде

Когда нет ни особого голоса, ни таланта, ни прочих качеств, которые бывают у настоящих артистов, всегда можно пустить в ход «поющие трусы», а если их ещё и дополнить гинекологическими позами, то успех обеспечен.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Завтра эти бузовы будут вообще без трусов выступать... Скажите сейчас им &quot;спасибо&quot;, что хоть в трусах выходят на сцену...
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27 мин.
Генрих
Мерзкое существо!
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25 мин.
Елена Верия
У &quot;засидевшейся невесты&quot; сексуальные проблемы... Умом не блещет, так блестит труселями🤣. Ну, возьмите кто-нибудь ее замуж! Аж наизнанку выворачивается...😱
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6 мин.

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