В 2026 году 603 жителя Орловской области воспользовались правом на досрочный выход на пенсию из‑за накопленного длительного страхового стажа, сообщает Отделение СФР по Орловской области.
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