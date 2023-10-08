МЧС рекомендует.

Неисправные электроприборы - в топе рейтинга по пожарамСогласно статистическим данным, пожары по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электроприборов занимают второе место в рейтинге пожаров.
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