Следственными органами СК России по Кемеровской области-Кузбассу завершено расследование уголовного дела по факту смерти в феврале 2026 года разнорабочего в одном из помещений базы отдыха в поселке Свободный Прокопьевского района (ст.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия20 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым