Редакция «МК в Московской области» признала, что в октябрьской статье о срыве отопительного сезона в Сергиево-Посадском округе содержались не соответствующие действительности утверждения о претензиях прокуратуры и проверке Следственного комитета в отношении ООО «Газпром теплоэнерго МО».