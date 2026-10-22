Редакция «МК в Московской области» признала, что в октябрьской статье о срыве отопительного сезона в Сергиево-Посадском округе содержались не соответствующие действительности утверждения о претензиях прокуратуры и проверке Следственного комитета в отношении ООО «Газпром теплоэнерго МО».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВТ Не сажать же за э...
- Ай да товарищ Ким...
- Ай да товарищ Ким...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым