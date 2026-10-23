Процесс восстановления серверной инфраструктуры в России после атак может занять некоторое время, и это верятно скажется на росте цен, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина 23 октября на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.