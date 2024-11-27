Петербуржцам рассказали, как 13 лет назад в городе писали Социальный кодекс и почему сегодня мер поддержки в нем становится все больше

Информацией поделился председатель постоянной парламентской комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков Редкий случай в истории петербургского законотворчества произошел 13 лет назад: председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов лично привез принятый депутатами в трех чтениях закон на подпись губернатору Георгию Полтавченко.