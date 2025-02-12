Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП в Челябинской области

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко В Челябинской области в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля погибли двое взрослых и пострадали два ребенка, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
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