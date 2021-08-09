«Как полыхнуло»: Грандиозный скандал на Украине из-за фото с российской спортсменкой

На Украине началась очередная травля за публичное проявление симпатии к России – на этот раз объектом нападок оказалась легкоатлетка Ярослава Магучих, которая имела неосторожность сделать совместные фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.
На Украине началась очередная травля за публичное проявление симпатии к России – на этот раз объектом нападок оказалась легкоатлетка Ярослава Магучих, которая имела неосторожность сделать совместные фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.
Свежие комментарии