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«Как полыхнуло»: Грандиозный скандал на Украине из-за фото с российской спортсменкой

«Как полыхнуло»: Грандиозный скандал на Украине из-за фото с российской спортсменкой

На Украине началась очередная травля за публичное проявление симпатии к России – на этот раз объектом нападок оказалась легкоатлетка Ярослава Магучих, которая имела неосторожность сделать совместные фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

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