Эксперты рассказали, какие товары обязательные к переработке Ирэн ОрлонскаяВажное объявление поступило от ППК «Российский экологический оператор» (РЭО): теперь в список товаров, требующих обязательной переработки после использования, добавлено 780 видов товаров.
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