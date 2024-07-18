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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Мигрантов продолжат заваливать деньгами. Дума защитила их права и свободы

Мигрантов продолжат заваливать деньгами. Дума защитила их права и свободы

# Чернильница   Друзья, недавно депутат Миронов внёс на рассмотрение Государственной Думы просто варварский законопроект об ограничении права на маткапитал для мигрантов.

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Комментарии
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ч
человек
Вы в курсе, что перед Богом все равны, Он видит наше истинное положение, как души, занятые своей судьбой в материальном мире? От этой простой аксиомы становится понятно, что отвечать будем все и Президент в частности, как человек на ком чаялись надежды русских людей, давшим ему своё писменное подтверждение (неважно на бумаге или на экране). Ваше деление на мирские &quot;исполнительная&quot;, &quot;законодательная&quot; не имеет смысла перед надеждой и доверием людей.       ---  наверное такое мы предчувствуем и ходим иногда в молельные места, и главное - законы материального мира в 9 раз менее значимы в сравнении с законами духовными. Это так!, это аксиома, которую надо знать и действовать, ибо незнание закона, что здесь, что в духовном мире не освобождает от ответа.
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2 час.
валерия
се, кто лоббирует завоз мигрантов и защиту их так называемых прав. - предатели русского народа и государства, то есть преступники. Их надо  всех судить и на Колыму. Уже народ  криком кричит, а они там всё &quot; думу думают&quot;
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1 час.
ВД
Владимир Донькин
Устранить выборы по партийным спискам и решения будут адекватные, а так одна ЕР с Володиным рулят куда хотят, а остальные ничего сделать не смогут даже все вместе....
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1 час.

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