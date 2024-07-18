Мигрантов продолжат заваливать деньгами. Дума защитила их права и свободы

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человек

Вы в курсе, что перед Богом все равны, Он видит наше истинное положение, как души, занятые своей судьбой в материальном мире? От этой простой аксиомы становится понятно, что отвечать будем все и Президент в частности, как человек на ком чаялись надежды русских людей, давшим ему своё писменное подтверждение (неважно на бумаге или на экране). Ваше деление на мирские "исполнительная", "законодательная" не имеет смысла перед надеждой и доверием людей. --- наверное такое мы предчувствуем и ходим иногда в молельные места, и главное - законы материального мира в 9 раз менее значимы в сравнении с законами духовными. Это так!, это аксиома, которую надо знать и действовать, ибо незнание закона, что здесь, что в духовном мире не освобождает от ответа.