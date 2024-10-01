Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 651 подписчик

ЦАХАЛ объявил о начале наземных рейдов на юге Ливана против «Хезболлы»

ЦАХАЛ объявил о начале наземных рейдов на юге Ливана против «Хезболлы»

Ограниченные целевые наземные рейды начала израильская армия в приграничных районах на юге Ливана.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ограниченные целевые наземные рейды против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне на юге Ливана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх