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Царьград

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Необычные новости с фронта. Бойцов застали врасплох. Дважды

Необычные новости с фронта. Бойцов застали врасплох. Дважды

Необычные новости пришли с фронта. Бойцы появились там, где их не ждали. Речь идёт о Дружковке и Доброполье - и в обоих случаях внимание оказалось приковано к украинским расчётам БПЛА.

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