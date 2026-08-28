Необычные новости с фронта. Бойцов застали врасплох. Дважды

Необычные новости пришли с фронта. Бойцы появились там, где их не ждали. Речь идёт о Дружковке и Доброполье - и в обоих случаях внимание оказалось приковано к украинским расчётам БПЛА.
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