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Пусть лучше подумают об этом: Кедми напомнил напуганным «Кинжалом» США о грозном оружии РФ

Пусть лучше подумают об этом: Кедми напомнил напуганным «Кинжалом» США о грозном оружии РФ

Федеральное агентство новостей | Степан Яцко Вчера 395 прочитали Напуганным инцидентом с уничтожением американского ЗРК Patriot российской ракетой «Кинжал» Соединенным Штатам стоит задуматься о другом грозном оружии, которое есть в арсенале России.

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