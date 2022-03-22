Ярцев о 9-м месте «Спартака»: «Многое решает последний пас. Титова, Аленичева, Цымбаларя в средней линии нет»

Экс-тренер «Спартака» Георгий Ярцев оценил ничью красно-белых с «Нижним Новгородом» (1:1). — Чего не хватило «Спартаку», чтобы вырвать победу? — В тех скоростных атаках, которые выстраивала команда, многое решает последний пас.
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