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Ярцев о 9-м месте «Спартака»: «Многое решает последний пас. Титова, Аленичева, Цымбаларя в средней линии нет»

Экс-тренер «Спартака» Георгий Ярцев оценил ничью красно-белых с «Нижним Новгородом» (1:1). — Чего не хватило «Спартаку», чтобы вырвать победу? — В тех скоростных атаках, которые выстраивала команда, многое решает последний пас.

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