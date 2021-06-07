Заключено соглашение о развитии газоснабжения и газификации Кузбасса

4 июня 2021 года на полях ПМЭФ-2021 Минэнерго РФ, Правительство Кемеровской области и ПАО «Газпром» заключили соглашение о развитии газоснабжения и газификации Кузбасса, в том числе за счет сжижения природного газа из метана угольных пластов.