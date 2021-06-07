ФинБи

3 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марат Гималутдинов
    Интересно в какой трактовке поставили в украинской или русской.В Большом театре ...
  • Виктор Шиховцев
    Да их не сдерживать нужно, а снижать.Правительство гот...
  • Sergey Ivanov
    А почему, собственно, «мерзкий»? Разве не вы там, на Западе, боролись за гендерное равенство? Разве не вы придумали о...Китайские ученые ...

Заключено соглашение о развитии газоснабжения и газификации Кузбасса

Заключено соглашение о развитии газоснабжения и газификации Кузбасса

4 июня 2021 года на полях ПМЭФ-2021 Минэнерго РФ, Правительство Кемеровской области и ПАО «Газпром» заключили соглашение о развитии газоснабжения и газификации Кузбасса, в том числе за счет сжижения природного газа из метана угольных пластов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх