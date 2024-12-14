Театр абсурда
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Театр абсурда

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Гражданку Франции сменит известный футболист. О Кавелашвили — избранном шестом президенте Грузии

Гражданку Франции сменит известный футболист. О Кавелашвили — избранном шестом президенте Грузии

Согласно конституции, принятой в 2017 году, президент Грузии впервые избирался коллегией выборщиков, состоящей из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных органов власти.

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