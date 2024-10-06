В Омской области последние теплые дни. Посмотрите, как красиво сейчас в городе☝️ А уже в концу следующей недели в регионе ожидается первый снег.
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В Омской области последние теплые дни. Посмотрите, как красиво сейчас в городе☝️ А уже в концу следующей недели в регионе ожидается первый снег.