ВС РФ освободили Куртовку в ходе наступления у Славянско-Краматорской агломерации

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск освободили населенный пункт Куртовка в ДНР в рамках наступательных действий в Славянско-Краматорской агломерации.
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