I профессиональная коллегия компаний Группы «ТНС энерго» проходит в Сочи

9 и 10 ноября в г. Сочи проходит I профессиональная коллегия гарантирующих поставщиков, входящих в Группу компаний «ТНС энерго», под руководством генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» Елены Стельновой.
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