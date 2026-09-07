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Силы ПВО сбили за ночь более трехсот украинских дронов

Силы ПВО сбили за ночь более трехсот украинских дронов

Дежурные средства ПВО в течение ночи на 7 сентября сбили 306 украинских беспилотников самолетного типа над территорией 18 российских регионов, заявила 7 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

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