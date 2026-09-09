Зарубежная пресса: истребители Су-30МКА переброшены в Нигер

Впервые многоцелевые истребители Су-30МКА начали выполнять боевую миссию за рубежом. Они входят в состав ВВС Алжира, который в период с 2006 по 2019 год закупил 74 самолёта на общую сумму порядка $4,2–4,5 млрд.
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