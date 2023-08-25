За сутки украинские боевики выпустили 233 снаряда по ДНР

За минувшие сутки националисты выпустили по населенным пунктам ДНР 233 боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
За минувшие сутки националисты выпустили по населенным пунктам ДНР 233 боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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