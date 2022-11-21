Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Коллина о добавленном времени на ЧМ-2022: «Хотим тщательнее все подсчитывать, не удивляйтесь. В матче с тремя голами на празднование уходит 5-6 минут»

Пьерлуиджи Коллина объяснил, почему ЧМ-2022 судьи добавляют к таймам много времени. «Уже на ЧМ-2018 в России мы стали более внимательно подсчитывать, сколько минут должно быть компенсировано.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх