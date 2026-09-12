Иран использовал американский ИИ Claude для поиска целей среди американских военных и разработки гиперзвукового оружия

Claude использовали для разработки ракет с дальностью более 2000 км Anthropic сообщила о серии случаев, когда связанные с Ираном структуры и хуситы использовали Claude для военной разведки, разработки программного обеспечения для оружия и массового наблюдения.
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