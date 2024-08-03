Минобороны узнает медицинские диагнозы россиян

Наличие ВИЧ-положительного статуса, психических расстройств и алкоголизма, информация о категории водительских прав, сведения об обучении в вузе и профессиональной деятельности — вот лишь неполный список персональных данных россиян, которые получит право обрабатывать Министерство обороны.