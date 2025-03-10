Овечкин в матче против «Сиэтл Кракен» заработал 1600-е очко в карьере в НХЛ

Спорт РИА НовостиРоссийский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Сиэтл Кракен» 9 марта забил 886-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заработав 1600 очков в лиге.
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