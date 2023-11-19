Жители Талицы митингуют из-за закрытия школы, к ним приехал мэр. Фото

В Талице (Свердловская область) возле средней общеобразовательной школы №55 родители учащихся устроили митинг из-за ее закрытия, на который сразу же съехались силовики и исполняющий обязанности мэра Михаил Михайлов, рассказала корреспонденту URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии