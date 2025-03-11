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Царьград

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Жильё - "новым россиянам". А русские подождут. До 80% получателей в Хабаровске - приезжие

Жильё - "новым россиянам". А русские подождут. До 80% получателей в Хабаровске - приезжие

До 80% получателей субсидий в Хабаровске - приезжие из стран ближнего зарубежья. Царьград нашёл скандальные документы, которые вызывают череду неудобных вопросов.

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