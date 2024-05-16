Под Белгородом дрон атаковал машину с семьёй: Женщина и ребёнок скончались

Об атаках рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале рассказал об атаках дронов-камикадзе со стороны ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии