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Русская весна

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Глава РЖД назвал длину железных дорог в России

Глава РЖД назвал длину железных дорог в России

Длина железных дорог в России составляет 85 тысяч километров и ими можно примерно дважды обогнуть Землю по экватору, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

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