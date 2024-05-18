Страна и люди
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Страна и люди

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В Белгородской области сбили бомбы Hammer и ракеты Harm

В Белгородской области сбили бомбы Hammer и ракеты Harm

Средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области четыре управляемые авиационные бомбы французского производства Hammer и две противорадиолокационные ракеты Harm, сообщили в Минобороны России.

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