Собянин рассказал о реставрационной программе Москвы на 2024 год

Мэр назвал объекты культнаследия, которые будут реставрировать в 2024 годуМэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал жителям города, что более 130 разрешений на различные восстановительные работы выдано в столице с начала 2024 года в рамках программы по сохранению объектов культурного наследия.