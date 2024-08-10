Эксперт Никишина: использование VPN сильно занижает вовлеченность пользователей

Замедление YouTube в России оказывает значительное влияние на рынок инфлюенсеров. За этот недолгий период агентства успели столкнуться с жалобами пользователей на медленную загрузку видео, что приводит к уменьшению просмотров и взаимодействий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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