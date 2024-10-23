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На могиле вдовы Георгия Вицина спустя 15 лет до сих пор нет памятника

На могиле вдовы Георгия Вицина спустя 15 лет до сих пор нет памятника

На Ваганьковском кладбище, рядом с величественной гранитной плитой, увековечившей память великого советского актера Георгия Вицина, почти незаметно разместилась крохотная табличка – единственное напоминание о его супруге Тамаре Федоровне.

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