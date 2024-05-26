Тренер "Зенита" Семак пристыдил руководство российского футбола

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак, который переподписал контракт с клубом еще на пять лет, после победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) пристыдил руководителей российского футбола, которые по ходу сезона радовались поражениям команды.
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