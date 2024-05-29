Коган: как коснутся налоговые изменения бизнеса

Повышение налогов с учетом всех факторов затронет относительно небольшой процент налогоплательщиков. Председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб» Владимир Коган выразил мнение, что в новой редакции меры выглядят взвешенными и продуманными.
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