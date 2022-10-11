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Министерство обороны запросило поставку дополнительного количества боевой экипировки «Ратник»

Министерство обороны запросило поставку дополнительного количества боевой экипировки «Ратник»

Министерство обороны запросило дополнительные комплекты экипировки "Ратник", темпы производства боевого снаряжения значительно выросли.

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