Теракт в Боулдере: Нападение на демонстрантов в поддержку Израиля

В Боулдере, штат Колорадо, произошла атака на демонстрантов в поддержку Израиля. Несколько человек получили травмы, подозреваемый задержан.
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